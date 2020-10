Il futuro del Milan passa anche dai rinnovi di Gigio e Calha: sarà difficile, ma il club è fiducioso

Dopo un'estate passata a trattare il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera lavora ad altri due prolungamenti molto importanti: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. I rinnovi del portiere e del trequartista sono fondamentali e sono una delle priorità del club di Via Aldo Rossi, anche perchè i due giocatori, da gennaio, potrebbero firmare per qualsiasi squadra. Il Milan comunque è positivo e tranquillo, e continua ad essere ottimista per il rinnovo dei due top player di questa squadra, pur sapendo che sarà difficile.

PRIORITA' RINNOVI - Stefano Pioli stravede per il trequartista turco, che sta vivendo il miglior momento della sua carriera: lo scorso anno ha collezionato 11 gol e 9 assist, mentre in questo avvio di stagione è già a quota 4 gol e 3 assist. Ecco perché le richiese del numero 10 rossonero saranno molto più alte rispetto al suo stipendio attuale (2,5 milioni di euro netti). Il portierone rossonero, invece, è diventato sempre più una colonna portante per il club rossonero, ma la pratica per il rinnovo, soprattutto per le richieste del suo procuratore, non si preannuncia affatto semplice.

FUTURO ROSSONERO - I rinnovi di Hakan e Gigio sono però urgenti e lasciarli andare a zero sarebbe un errore imperdonabile: saranno quindi settimane caldissime per il club di Via Aldo Rossi che dovrà cercare di arrivare ad un accordo con entrambi il prima possibile. La volontà dei due giocatori è chiara: vogliono rinnovare e rimanere al Milan a lungo. Per la società rossonera questo è sicuramente un ottimo punto di partenza, ma gli accordi da trovare su ingaggio e durata di contratto non aiuteranno a velocizzare la trattativa.