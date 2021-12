Il Giornale - Il Milan e il problema degli infortuni: ecco l'incognita dei rossoneri nella corsa scudetto

Dopo un inizio di campionato praticamente perfetto, il Milan ha rallentato la sua corsa nell'ultimo periodo, pur restando nelle prime posizioni e in piena lotta per lo scudetto. Dietro al calo dei rossoneri ci sono diverse motivazioni, ma senza dubbio quella più importante è quella che riguarda gli infortuni: nelle ultime settimane, sono infatti troppi i giocatori rossoneri che hanno dovuto saltare delle partite per problemi fisici, costringendo così Stefano Pioli a spremere gli altri giocatori. A Udine, per esempio, si è vista una squadra stanca e poco brillante perchè troppi giocatori sono costretti da tempo agli straordinari.

INCOGNITA INFORTUNI - Come riporta stamattina Il Giornale, il tecnico rossonero e il suo staff stanno indagando sul perchè di così tanti infortuni, mentre la società di via Aldo Rossi ha messo a disposizione della squadra nuovi macchinari per velocizzare i tempi di recupero. Ma la questione degli infortuni rappresenta una vera e propria incognita per il proseguo della stagione del Milan di Pioli, il quale finora non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione nemmeno per una partita.

SVUOTARE L'INFERMERIA - Insomma, se le cose dovessero andare avanti così sarà davvero complicato pensare di poter lottare fino alla fine per lo scudetto. In aiuto del Diavolo, oltre che il mercato di gennaio, è arrivata l'eliminazione dalle coppe europee che permetterà così ai rossoneri di giocare una sola partita alla settimane e dunque di non spremere più di tanto i giocatori come in questo inizio di stagione. Ma prima di tutto la cosa fondamentale è svuotare quanto prima l'infermeria di Milanello.