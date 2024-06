Il giorno della documentazione: per il Milan U23 si attende ormai solo l'ufficialità

vedi letture

Probabilmente queste saranno le ultime ore nella storia del Milan senza che il Club rossonero sia dotato, come molti tra i più grandi club d'Europa, di una seconda squadra. Entro oggi, infatti, dovrà essere recapitata tutta la documentazione per l'iscrizione in Serie C, possibile dopo il rifiuto dell'Ancona di partecipare al prossimo campionato.

I lavori allo stadio

In attesa di comunicazioni ufficiali, continuano i lavori allo Stadio "Chinetti" di Solbiate Arno, impianto scelto per ospitare i rossoneri; tali modifiche in totale avranno un costo di circa un milione di euro e prevede un prato d'erba direttamente seminato. Per ora non sono ancora iniziati i lavori sugli spalti che riguarderanno le sedute, la tribuna stampa e i tabelloni led a bordo campo: è un aspetto che verrà completato nel corso delle prossime settimane. Al momento, il focus delle operazioni riguarda il terreno di gioco.

Le due figure fondamentali

La prima figura fondamentale è il tecnico che sarà Daniele Bonera, negli ultimi anni stabilmente nello staff di Stefano Pioli a curare, in modo particolare, la parte tattica. Poi ci sarà anche un direttore sportivo ad hoc: si tratta di Jovan Kirovski, americano che portò Ibra ai LA Galaxy e che lo stesso Zlatan ha chiamato a Milano a dimostrazione dell'importanza del progetto: "Abbiamo - ha spiegato Ibrahimovic - un progetto di under23 che sarà molto importante per noi: vogliamo collegare l'under 23 con la prima squadra. In questo senso il ruolo di Fonseca è molto importante: è un allenatore che dà la possibilità al giovane, gli dà responsabilità".