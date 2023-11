Il Giorno - Nuovo stadio Milan: c'è l'ok dei sindaci dei comuni vicini a San Donato. Si va verso un accordo di programma

La telenovela del nuovo stadio del Milan si arricchisce di una nuova ed importante puntata: nella giornata di ieri, infatti, il sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, ha incontrato dieci colleghi (su un totale di 15 convocati) dei comuni del Sud-Est e Sud-Ovest Milanese per illustrare a grandi linee il progetto del club rossonero e il connesso iter tecnico-burocratico e iniziare a discutere anche delle possibili criticità.

VIA LIBERA - A riferirlo è questa mattina Il Giorno che spiega che alla riunione di ieri hanno partecipato i sindaci di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, Opera, Paullo, Peschiera Borromeo, San Giuliano e San Zenone. Da loro è arrivato una sorta di via libera al progetto del Milan, con alcuni temi come viabilità, trasporti, infrastrutture e sicurezza, che dovranno restare sotto i riflettori, vista la portata del progetto e le ricadute che si ripercuoteranno sul territorio.

NUOVO TAVOLO - Dopo la riunione di ieri, ci sarà presto un nuovo tavolo che dovrà portare ad un accordo di programma: a questo incontro parteciperanno, oltre ai comuni vicini a San Donato, anche Regione Lombardia, Città Metropolitana, Parco Sud, Autostrade per l’Italia, Rfi e Trenord. Questi i prossimi passi: dopo la richiesta di variante urbanistica, il comune di San Donato conta di chiudere entro la fine del 2023 la fase istruttoria, vale a dire le verifiche sulla conformità del progetto, e successivamente il tutto verrà presentato alla popolazione.