Il Milan aspetta il rilancio del PSG per Donnarumma: i rossoneri vogliono 50 milioni cash

Dopo l'accordo con l'UEFA, il Milan non ha più fretta di vendere, ma la trattativa con il PSG per Gianluigi Donnarumma va avanti, nonostante il no rossonero alla prima offerta dei francesi di 30 milioni di euro più il cartellino di Areola. L'inserimento del portiere francese nell'affare non ha entusiasmato il club di via Aldo Rossi per due motivi: innanzitutto, in caso di partenza di Gigio, il ruolo sarebbe già coperto dall'esperto Reina e dal giovane Plizzari, e inoltre c'è il problema dell'ingaggio di Areola che è uno dei pochi estremi difensori che guadagna più di Donnarumma.

QUESTIONE ECONOMICA - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan vorrebbe cedere il suo giovane portiere solo questioni economiche: da una parte per fare una grande plusvalenza, dall'altra per risparmiare sul suo pesante ingaggio, visto che Gigio percepisce sei milioni di euro netti a stagione. E prendere Areola vorrebbe dire far "decadere" i benefici economici che invece il Diavolo vuole perseguire.

RILANCIO - La pista Donnarumma-PSG resta comunque viva e in via Aldo Rossi sono in attesa di un rilancio del PSG che possa avvicinarsi il più possibile alla richiesta milanista di 50 milioni di euro cash. Il Milan non ha nessuna intenzione di scendere sotto questa cifra e quindi se dovessero arrivare offerte più basse il portiere resterà a Milanello. In questo caso, sarà fondamentale iniziare subito a parlare del rinnovo di contratto di Gigio che scade nel 2021.