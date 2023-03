Il Milan ci è ricascato, la difesa riprende gol. La sosta per studiare le contromisure

MilanNews.it

Le recenti prestazioni del Milan hanno fatto capire a tutto l’ambiente che vi sia ancora del lavoro da fare per considerarsi fuori dalla crisi che si derubricava come “di gennaio”. In realtà la crisi è profonda e reale, drammatica e attuale: il Milan segna poco, troppo poco per quel che potrebbe (e dovrebbe) e al contempo concede troppo.

L’ILLUSIONE

Il mese di febbraio aveva illuso il Milan e i milanisti circa una guarigione che, però, è stata smentita dalle prestazioni e dai risultati recenti. Risultati che evidenziano come l’inserimento di Thiaw in un modulo più coperto abbia restituito sì qualche certezza in più al pacchetto difensivo rossonero, ma non ha davvero guarito i mali che affliggevano il Diavolo. In particolare, il Milan da gennaio ad oggi ha subito 21 gol in 12 partite di Serie A, tenendo la porta inviolata soltanto in 3 occasioni. Più nel dettaglio, salta fuori che il Milan in questo 2023 abbia concesso troppo alle proprie avversarie, come testimoniato dalle statistiche sugli xG di FootyStats:

- Salernitana Milan 1-2 (0.97 xG concessi)

- Milan Roma 2-2 (1.20 xG concessi)

- Lecce Milan 2-2 (1.83 xG concessi)

- Lazio Milan 4-0 (1.45 xG concessi)

- Milan Sassuolo 2-5 (1.35 xG concessi)

- Inter Milan 1-0 (2.15 xG concessi)