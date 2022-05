IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA 2021-2022!

Il MILAN È CAMPIONE D'ITALIA 2022-2023!

I rossoneri si aggiudicano il 19esimo Scudetto della loro storia 11 anni dopo l'ultimo trionfo Tricolore!

Grazie agli 86 punti raccolti in 38 giornate, frutto di 26 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte con 69 reti segnate e 31 subite, i rossoneri di Pioli hanno battuto tutte le rivali, Inter ex campione in carica compresa, ribaltando i pronostici di inizio stagione e meritando pienamente il titolo. Non un’impresa, ma il risultato di una programmazione oculata della dirigenza in sede di calciomercato ed ad un lavoro certosino di staff tecnico e giocatori sul campo.

Complimenti a tutti e grazie per le emozioni regalate a tutto il mondo Milan! CAMPIONI!