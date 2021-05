IL MILAN E’ IN CHAMPIONS!! ORA E’ UFFICIALE

Ora è ufficiale: il Milan dopo sette anni torna in Champions League! Decisiva la vittoria all’ultima giornata contro l’Atalanta, un match intenso e complicato, portato a casa con sudore e determinazione, che ha condotto i rossoneri a quota 79 punti in classifica e dunque al secondo posto.

Grande soddisfazione per la proprietà Elliott, per la società e tutta la squadra, a cominciare da mister Stefano Pioli. L’obiettivo d’inizio stagione è stato raggiunto con merito, grazie ad un’annata straordinaria, di lavoro e sacrificio da parte di tutto il club.

QUANTO E’ MANCATA. Finalmente dopo campionati di enorme sofferenza il Milan è tornato nella sua casa naturale, nell’Europa che conta. L’ultima volta che i rossoneri hanno giocato in Champions League è stato l’11 marzo 2014 contro l’Atletico Madrid, e alla guida della squadra c’era Clarence Seedorf. Poi sette stagioni difficili, dove ogni tentativo di tornare in Europa si è sempre spento strada facendo. Oggi invece è realtà, il Milan è riuscito a superare mille avversità, ha fatto gruppo e si è compattato nei momenti difficili, ha stretto i denti e conquistato con merito un posto nella prossima Champions League. Proprio quando tutti lo davano per spacciato si è rialzato, ancora una volta.

VITTORIA DEL GRUPPO. L’importanza di aver centrato l’obiettivo Champions permetterà al Milan di aprire un ciclo, di dare continuità a tutto ciò che la squadra e la dirigenza è riuscita a fare in questi mesi. Ad un gruppo giovane che gara dopo gara è maturato, non è mai morto nei momenti difficili ed è sempre risorto con ancora più voglia e determinazione. Grazie alla vena vincente di Ibrahimovic, alla leadership di Kjaer, alle giocate di Theo e Rebic, alla solidità di Kessie e Tomori, alle parate di Donnarumma, all’altruismo di Calabria e Saelemaekers, così come tutti i giocatori che hanno dato il loro contributo prezioso, e soprattutto alle capacità gestionali di Stefano Pioli. Menzione speciale per la proprietà Elliott che ha dimostrato grande solidità e idee chiare in un momento delicatissimo per la storia del calcio, e al management composto da Gazidis, Maldini e Massara. Con le loro scelte (e la maturità di aver messo da parte le incomprensioni dell’anno scorso) sono arrivati i risultati.

Settantanove punti sono tantissimi, può essere l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della storia del Milan, che per troppo tempo ha dovuto attendere il ritorno a casa.

di Antonio Vitiello