Il Milan e la mezzala, up & down tra Veretout e Praet

Il grosso del mercato del Milan avverrà a centrocampo. La dirigenza rossonera vuole investire una cifra importante per il regista del 4312 che Marco Giampaolo tra meno di una settimana comincerà a provare sui campi di Milanello. Ma oltre al centrocampista centrale, i rossoneri dovranno cercare anche un’altra mezzala di spessore. Jordan Veretout piace molto ma non al punto da investire 25 milioni di euro, e proprio per questo Maldini e Boban stanno cercando di abbassare i costi inserendo una contropartita nell’affare. Ma c’è un duello in atto con la Roma, che oggi vedrà la Fiorentina per dare un’accelerata alla trattativa.

Oltre al francese, i rossoneri non hanno del tutto abbandonato la pista che porta a Dennis Praet, mezzala belga della Sampdoria. I blucerchiati dopo aver quasi ceduto Anderesen al Lione per 25 milioni più bonus, vorrebbero vendere Praet più o meno alla stessa cifra, motivo per cui il Milan al momento non ha ancora deciso se affondare il colpo. In realtà le valutazioni che vengono fatte dalle varie società, a partire da Sensi e Veretout, per concludere con Praet, sono cifre che secondo il club non rispecchiano il reale valore dei giocatori. La società di via Aldo Rossi vuole investire ma senza svenarsi o partecipare ad aste sanguinose. I contatti comunque restano vivi sia per Praet che per Veretout, ma per condurre in porto uno di questi affari c’è bisogno ancora di parecchia mediazione tra le parti.