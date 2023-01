Il Milan e la questione portiere: da Maignan ancora out a Tata e Mirante incerti, fino alla novità Vasquez

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella scorsa stagione, il Milan ha potuto dormire sonni tranquilli in porta con Mike Maignan, il quale è stato uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto rossonero. Il francese non si è però potuto ripetere quest'anno visto che non gioca una partita ufficiale con la maglia del Diavolo da metà settembre a causa di due problemi muscolari che lo stanno tenendo ormai fuori da quasi quattro mesi.

ANCORA TATA - E purtroppo, come ripetuto più volte anche da Stefano Pioli, non ci sono certezze su quando potrà tornare in campo Maignan: "Non abbiamo tempistiche, non so dire oggi se sarà tra 3, 4 o 5 settimane. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è voglioso di rientrare ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe. Non posso dire per quale data lo avremo" le parole pronunciate nei giorni scorsi dal tecnico rossonero. Come spiega La Gazzetta dello Sport, non c'è una data precisa: l'obiettivo sarebbe quello di riaverlo a disposizione per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham a metà febbraio, ma non è escluso che il suo rientro possa slittare ulteriormente.

NUOVO ARRIVO - Senza Maignan, le chiavi della porta del Milan sono state date a Ciprian Tatarusanu, il quale non ha mai commesso errori clamorosi, ma non ha nemmeno mai dato grande sicurezza. Nonostante questo, almeno nell'immediato, dovrebbe essere ancora lui il titolare visto che anche Antonio Mirante non ha saputo sfruttare la chance che Pioli gli ha dato nell'amichevole contro il PSV (molto incerto anche lui tra i pali). Nei giorni scorsi, il club di via Aldo Rossi ha preso un nuovo portiere, vale a dire Devis Vasquez, il quale sta dando buone sensazioni nei primi allenamenti, ma per il momento non viene ancora ritenuto pronto per giocare. Vedremo se nelle prossime partite la situazione rimarrà questa o se ci saranno dei cambiamenti nelle gerarchie di Pioli. Ovviamente sempre in attesa del ritorno in campo del titolarissimo Maignan.