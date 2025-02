Il Milan è migliorato con il cambio in panchina? I numeri dicono di no! Nonostante il trofeo conquistato...

Quando un club cambia l'allenatore l'obiettivo primario è quello di migliorare il rendimento della squadra. Non sempre però va così, come dimostra quello che sta succedendo al Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca a fine dicembre e l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao. Eppure l'inizio della sua avventura, incominciata con la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, faceva ben sperare, ma purtroppo poi le cose non sono andate come speravano in via Aldo Rossi.

CONFRONTO CONCEICAO-FONSECA - Facendo un confronto tra i numeri di Fonseca e Conceiçao nelle prime 15 partite alla guida del Diavolo si può osservare che il primo ha ottenuto nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte (contro Atalanta e Napoli) per un totale di 31 punti (media punti a gara pari a 2,06), mentre l'attuale tecnico milanista ha raccolto otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte (contro Juventus, Dinamo Zagabria, Feyenoord e Torino), dunque 27 punti totali e una media di 1,8 punti a partita (vengono contate anche le due gare di Supercoppa contro Juventus e Inter). I numeri dicono quindi che con Conceiçao le cose non sono migliorate, anzi sono peggiorate, nonostante con lui il Milan abbia conquistato un trofeo.

SERGIO NON MOLLA - Per conquistare la conferma sulla panchina del Diavolo anche nella prossima stagione, Conceiçao deve arrivare a tutti i costi tra le prime quattro, altrimenti la sua avventura in rossonero rischia di terminare dopo pochi mesi. Non sarà facile, anche perchè quelle davanti corrono e il Milan invece continua a perdere troppi punti per strada, ma il tecnico portoghese ci crede e non molla, come si evince dalle sue parole di ieri sera: "Ve lo voglio dire col cuore, non è finita la stagione. Noi stiamo qua forti e tutti insieme vogliamo lavorare fino a fine stagione per avere gli obiettivi che vogliamo, che è il quarto posto. E su questo ve lo garantisco, sono qui a lavorare giorno e notte, se ho bisogno starò a Milanello quanto serve, non me ne frega niente perché saremo là, competitivi fino alla fine per arrivare al quarto posto".