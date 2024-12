Il Milan è pronto a celebrare i suoi 125 anni: la lista completa delle Legends rossonere che saranno presenti domani a San Siro

Nella serata di domani, a San Siro, oltre alla partita contro il Genoa, valida per la sedicesima giornata di Serie A Enilive, andrà in scena anche la festa dei 125 anni del Milan. La serata prederà il via alle ore 19:45, con la speciale cerimonia di premiazione che vedrà Marco Van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko (assente però per motivi personali) entrare a far parte della Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates insieme al Vice Presidente Onorario Franco Baresi.

La serata proseguirà poi poco prima del fischio d'inizio, alle 20.30, quando San Siro sarà teatro di un emozionante sequenza di eventi che coinvolgerà l'intero stadio con suoni, musiche, giochi di luce, figure iconiche e scene entusiasmanti, il tutto narrato dall'inconfondibile voce del famoso attore e doppiatore italiano Luca Ward. In un crescendo di emozioni, lo speaker ufficiale del Milan Germano Lanzoni – in arte Gegio – chiamerà a sfilare sul prato di San Siro le Legends rossonere presenti alla serata, la cui rista è riportata di seguito

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Alexandre Pato

Clarence Seedorf

Filippo Inzaghi

Christian Abbiati

Pietro Paolo Virdis

Filippo Galli

Alberico Evani

Mauro Tassotti

Roberto Donadoni

Demetrio Albertini

Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Serginho

Marek Jankulovski

Cristian Brocchi

Cristian Zaccardo

Stefano Eranio

Riccardo Montolivo

Dario Simic

Martin Laursen

Giovanni Galli

Marco Borriello

Massimo Oddo

