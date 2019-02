Il Milan ha blindato la porta grazie a SuperGigio: in Europa solo il Barcellona come i rossoneri

Dal 2 dicembre a oggi, il Milan ha subito appena quattro gol in Serie A, score che la squadra di Gattuso condivide solo con il Barcellona nei cinque principali campionati del continente: nessuno ha infatti meglio di rossoneri e blaugrana. Il Diavolo ha blindato la sua porta e non è un caso che incassando meno reti abbia raggiunto il quarto posto in solitario in classifica.

IL LAVORO DI GATTUSO - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i meriti di tutto questo sono soprattutto di Rino Gattuso e di Gigio Donnarumma: il primo ha infatti lavorato a lungo sulla fase difensiva e dato grande compattezza alla formazione milanista. Se nella prima parte di stagione, il Milan subiva troppi gol, ora la forza del Diavolo è proprio la difesa che non ha più i blackout di inizio campionato e gioca più tranquilla, anche grazie al grande aiuto di centrocampisti e attaccanti.

SUPER GIGIO - Quando la difesa non riesce a fermare gli avversari, ci pensa Gigio Donnarumma, il quale sembra aver ritrovato serenità e tranquillità dopo la nota vicenda del rinnovo ed essere tornato il portiere quasi insuperabile di un paio di stagioni fa. Nelle ultime partite, il numero 99 milanista ha sfoderato diversi grandi interventi, alcuni dei quali davvero miracolosi, tanto che Gattuso lo ha definito come "uno dei portieri più forti al mondo". L'importante ora è continuare così perchè con la porta blindata il quarto posto potrebbe essere più facile da raggiungere.