Il Milan in prestito: Bennacer a Marsiglia non va, Morata panchinaro. Pellegrino ai playoff

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Gioca i 20 minuti finali contro il Parma, in una partita che la Fiorentina non riesce a sbloccare. Prende il posto di Fagioli porta quantomeno un numero minore di errori, anche se non contribuisce ad elevare del tutto il livello del centrocampo. Titolare invece contro il Celje in Conference League dove gioca poco più di un'ora sbagliando un po' troppi passaggi per i suoi standard.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 29

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

L'algerino gioca la mezz'ora finale contro il Monaco, con De Zerbi che lo inserisce al posto di Rongier con la squadra che è già sotto di due reti. Fatica a entrare in partita, anche in fase d'appoggio non è precisissimo e lo stesso vale per i dribbling tentati. "Le Phocéen", sito che segue l'OM, gli dà addirittura un 3 in pagella, considerando che il criterio dei voti in Francia differisce leggermente da quello italiano. Questo il giudizio del giornalista: "Di partita in partita, la situazione viene confermata. È in difficoltà. Fuori dal gioco al momento dell'ingresso in campo, il nazionale algerino non si è ancora trovato bene all'OM. Una mezz'ora difficile".

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Altra panchina per l'attaccante, la quarta di fila in campionato. Entra nella mezz'ora finale contro il Napoli, a partita già compromessa e il suo ingresso non cambia l'inerzia offensiva della squadra. Il digiuno intanto continua, non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 37

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

L'infortunio di Gatti gli spalanca le porte della titolarità. Tudor lo schiera braccetto di destra nella difesa a tre. Del resto Pioli diceva che la sua naturale evoluzione, nel calcio italiano, era quella di terzo di difesa. E probabilmente ha ragione perché in questa posizione è comodo, per le spaziature e per la possibilità di accompagnare l'azione.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 35

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Inizia il gironcino finale del campionato serbo, Lazetic viene schierato titolare nella sfida casalinga contro il Novi Pazar. Resta ancora una volta a secco, viene sostituito all'intervallo. Per la cronaca il suo TSC perde 1-2.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 36

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Solo 16 minuti finali per lo spagnolo nella sfida contro il Samsunspor. Panchina per scelta tecnica, il tecnico Okan Buruk preferisce giocare solo con una punta di ruolo, Osimhen. Entra in campo che il Galatasaray è già avanti 0-2, proprio al posto del nigeriano. Solita prestazione dove si vede poco in area di rigore. Per i media turchi comunque prova sufficiente.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 8

Reti: 3

Assist: 1

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Nona panchina su nove partite per lo svizzero, trasferitosi al Napoli nell'ultimo giorno della finestra invernale di mercato. Per la terza partita consecutiva non entra nemmeno. E così il conto del suo minutaggio è fermo a 36 minuti, con gli ultimi giocati il 16 marzo contro il Venezia.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Gioca titolare anche sul campo del Central Cordoba, in una partita vinta per 1-2. Successo che permette alla squadra di assicurarsi un posto ai playoff. Unico neo, il gol segnato dagli avversari, su rigore, nasce da un suo fallo di mano in area.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze:16

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Vincenzo Italiano lo ripropone titolare dopo oltre un mese, gioca 90' contro un'Atalanta che va ad altra velocità. Ederson ha un peso specifico diverso e non perde occasione per dimostrarglielo, ne soffre soprattutto la maggior intensità.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 24

Reti: 4

Assist: 3

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Il belga torna in campo nel derby dopo aver saltato la sfida contro la Juventus per squalifica. Piazzato alto a sinistra sorprende la Lazio, anche se avrebbe potuto incidere di più. Una buona prova nel complesso, una stagione maiuscola e non a caso dal suo ritorno in campo la squadra, complice anche un calendario incredibilmente favorevole, ha cominciato a volare.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 27

Reti: 6

Assist: 6

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Si è ripreso la titolarità da due partite. Serata complicata per il colombiano nella sfida contro il Napoli, dove non riesce a opporre una resistenza efficace sui tre gol subiti. La conclusione di McTominay, seppur precisa, non appare irresistibile (anche sull'altro goal dello scozzese appare sorpreso). Qualche buona parata nel mezzo non basta per salvare una prestazione con più ombre che luci.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 28

Reti subite: 38

Clean sheet: 6

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Siamo alla seconda partita saltata per un problema muscolare, la squadra intanto perde anche contro il Venezia e per la retrocessione è ormai questione di tempo. La domanda è: come verrà gestito ora, non essendo di proprietà dei brianzoli?

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0