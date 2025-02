Il Milan in prestito: Bennacer incanta già Marsiglia. Morata-gol, poi il caos

vedi letture

Come stanno andando i milanisti in prestito? Di seguito la panoramica sui giocatori ancora di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Non convocato per la partita contro l'Inter per problemi alla caviglia. Buon campionato nel complesso per il franco-algerino anche se il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi fra prestazioni non all'altezza che gli sono costate anche una maglia da titolare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 24

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

L'algerino ha esordito nel weekend con la maglia del Marsiglia, nella trasferta ad Angers. Poco più di un'ora per lui, schierato mediano assieme a Hojbjerg a dare supporto a Rabiot più avanzato. Stampa francese esaltata dalla sua prestazione, ritenuta di altissimo livello. E in effetti le statistiche danno ragione al giocatore: 117 palloni toccati: 103 passaggi riusciti su 104 (99% di precisione); 57% dei duelli vinti, 67% di cross riusciti, 3 passaggi chiave, 9 palloni recuperati, 75%di contrasti riusciti. A Marsiglia sono estasiati per la qualità tecnica mostrata e l'intelligenza nella giocata.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Aveva punito un anno fa il Milan quando guidava l'attacco del Monza. Stavolta il gol lo sfiora solo, venendo fermato dal palo. Un sinistro a giro che per poco non abbatte la porta di Maignan. Episodio "sliding doors" della partita: cosa sarebbe successo se la palla fosse entrata? Meglio comunque così.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 27

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Problemi muscolari per il francese che ha saltato le ultime due partite di campionato e non ci sarà nemmeno in Champions League contro il PSV Eindhoven. Per Thiago Motta è un titolare inamovibile, le sue prestazioni fin qui sono state ampiamente sufficienti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 29

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Da qualche settimana ha conquistato una maglia da titolare e lo scorso 2 febbraio è persino andato in gol, se pur inutile, contro lo Stella Rossa. Peccato che nella stessa partita si sia fatto anche autogol.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 1

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Segna il suo primo gol in Super Lig contro l'Adana Demirspor, trasforma un calcio di rigore contestato, poi l'avversario abbandona il campo per protesta nei confronti dell'arbitraggio, reo di aver regalato la massima punizione al Galatasaray. Lo spagnolo fin qui ha giocato 130' spalmati in tre presenze, trovando sempre la vittoria. Giovedì il primo test europeo, sul campo dell'AZ Alkmaar per il turno intermedio di Europa League. Da cerchiare come data il 23 febbraio, derby contro il Fenerbahce.

Stato trasferimento: prestito obbligo di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 3

Reti: 2

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino. Buon rendimento fin qui e tre partite su quattro giocate da titolare. Il centrale si è anche tolto lo sfizio di segnare al Boca Juniors

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Gioca titolare e resta in campo per tutti e 90 i minuti più recupero nella trasferta pareggiata a Lecce. Rimedia un cartellino giallo nei minuti di recupero. La partita del Via del Mare è di quelle che esaltano le sue caratteristiche. Si fa infatti valere nella battaglia a metà campo, non inserendosi però in avanti come altre volte.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 17

Reti: 4

Assist: 0

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Antonio Conte lo getta nella mischia negli ultimi minuti della sfida contro l'Udinese. Può oggettivamente poco: tocca 4 palloni. Da rivedere nelle prossime uscite.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Subentra a Rensch nell'intervallo. Meno arrembante del solito, ma la Roma porta a casa la vittoria a Venezia. 40 palloni toccati, percentuale precisione passaggi 90%, bene nei duelli (vinti 4 su 7).

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 18

Reti: 4

Assist: 4

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Sfida il suo Milan, incassa due reti. Esce a vuoto prima di arrendersi alla capocciata di Leao. Gimenez gliela incastra nell'angolo. Evita il tris, restando in piedi.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 23

Reti subite: 32

Clean sheet: 5

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Undici minuti per il centrocampista, che ha fatto il suo esordio con la maglia dei brianzoli nella mattanza subita a Roma e che è costata la panchina a Salvatore Bocchetti. Appena 7 palloni toccati, partita che non fa testo viste le circostanze.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0