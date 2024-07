“Il Milan non ha bisogno di vendere”, ma di acquistare sì se vuole (davvero) competere per lo Scudetto

Nella giornata di ieri l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni dei colleghi statunitensi di Bloomberg TV non solo delle ambizioni future che la proprietà ha, ma anche del tema più caldo e discusso di questa torrida estate: il calciomercato. Il dirigente rossonero ha infatti a grandi linee fatto il punto su quelle che sono le strategie del Diavolo, rassicurando i tifosi in merito al futuro di due dei campioni indiscussi di questa rosa, Theo Hernandez e Mike Maignan, rilasciando una dichiarazione che non lascia spazio ad interpretazione: "Non abbiamo bisogno di vendere nessuno".

"NON ABBIAMO BISOGNO DI VENDERE NESSUNO", MA DI ACQUISTARE SÌ - Due anni fa il bilancio del Milan non ha registrato alcuna perdita in 17 anni, risultato che potremmo definire storico e che è stato bissato anche l'anno scorso. Questo ha fatto sì che lq società rossonera non avesse problemi di liquidità o di carenza di capitale, che gli permetterebbe di conseguenza di avere un margine di manovra decisamente più ampio rispetto a qualsiasi altra società di Serie A nel calciomercato. Allo stesso tempo, però, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha ribadito a Bloomberg TV che l'intenzione della proprietà è quella di mantenere questa strategia di sostenibilità portata avanti sin dall'arrivo di Elliot per evitare di ritrovarsi nella stessa (critica) situazione finanziaria di qualche anno fa. Inevitabilmente questo potrebbe far storcere il naso ai tifosi, ma il dirigente rossonero ha cercato di tranquillizzarli confermando la forza economica della società rossonera, che non avrebbe bisogno di vendere nessuno in questo calciomercato per sopravvivere e comprare. Alle parole servono però i fatti, ed il Milan potrebbe non aver davvero bisogno di vendere nessuno, ma di acquistare sì per mantenere le promesse fatte alla propria gente, che dopo le ultime due complicate stagioni, vuole tornare a festeggiare per un trofeo.

MILAN: FRA AMBIZIONI E REALTÀ - Vedendo le rivali rinforzarsi i tifosi del Milan si sono stufati delle parole, anche perché di fatti, fino a questo momento nel calciomercato, ce ne sono stati effettivamente ben pochi. C'è comunque ancora tempo per lavorare e mettersi al passo delle avversarie, anche perché l'ambizione del Milan è quella di "lottare per lo Scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League", a partire proprio da questa stagione dopo il fallimento della scorsa. Nel frattempo i giorni passano, ed il bollettino di acquisti del club rossonero è fermo ad uno e mezzo, se vogliamo inserire in questo discorso anche il riscatto di Alex Jimenez dal Real Madrid. Il solo Alvaro Morata non basta, non solo alla piazza assettata di acquisti e vittoria, ma anche a Paulo Fonseca, che si ritrova sì a lavorare con un organico forte, ma non completo nella sua interessa. Per questo motivo l'allenatore portoghese si auspica che per il ritorno dall'America la squadra possa essere completata una volta e per tutte, non solo con i rientri dei nazionali, Theo, Maignan (che restano) e Morata su tutti, ma anche con quei nomi che il Milan starebbe rincorrendo da diverse settimane nel calciomercato.