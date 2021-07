Il Milan "scopre" il talento di Pobega: sembrava solo di passaggio, invece può restare in rossonero

Riflessioni in corso tra Milanello e via Aldo Rossi. No, non si tratta di nuovi acquisti né tantomeno di rinnovi a cifre monstre. Al centro delle attenzioni c’è la conferma di un talento che sta facendo parlare di sé: Tommaso Pobega, prodotto del vivaio rossonero finito nel mirino di alcune squadre italiane (come l’Atalanta).

GAVETTA - Le tre stagioni in prestito hanno forgiato il carattere e affinato le qualità del 22enne centrocampista, che ha fatto la gavetta in provincia fra Ternana (Serie C) e Pordenone (B), giocando poi un ottimo campionato in A con lo Spezia (20 partite e 6 gol, niente male per un debuttante). Ora Pobega è tornato a Milanello e spera di restarci. Sta lavorando agli ordini di Pioli ed è già riuscito a mettersi in bella mostra nella prima amichevole estiva contro la Pro Sesto.

PERMANENZA - La crescita di Pobega è stata continua e lineare. E sembra esserne accorto anche il Milan. Come riporta Tuttosport, il giocatore sembrava destinato nuovamente alla cessione (forse anche a titolo definitivo), ma Pioli e i dirigenti rossoneri hanno capito che c’è della stoffa in questo ragazzo serio e ambizioso. Ora le sue chance di permanenza sono aumentate parecchio.