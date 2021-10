Il Milan si gode la crescita di Adli. Ma niente sbarco anticipato: arriverà a Milanello la prossima estate

Il Milan si sta godendo la crescita dei suoi tanti giovani in rosa come Brahim Diaz, Leao, Tonali, Saelemakers e Kalulu. Ma i dirigenti del club di via Aldo Rossi e Stefano Pioli stanno guardando con grande interesse anche l'inizio di stagione di Yacine Aldi, centrocampista classe 2000 che i rossoneri hanno preso a titolo definitivo in estate dal Bordeaux e poi lo hanno lasciato un anno in prestito alla squadra francese.

PERCORSO DI CRESCITA - In questo avvio di Ligue 1, Adli si sta muovendo soprattutto da trequartista ed ha già regalato due assist decisivi ai suoi compagni di squadra. Il Bordeaux non ha iniziato bene la sua stagione, ma nonostante questo il giovane Yacine sta facendo buone cose. Il Milan sta guardando con interesse la sua crescita, nella speranza che il suo percorso di maturazione prosegua senza intoppi.

NIENTE ARRIVO ANTICIPATO - Nelle scorse settimane, si è sparsa la voce di un suo possibile sbarco in anticipo a Milanello in caso di addio di Franck Kessie a gennaio. In realtà, come riporta anche Tuttosport, questo scenario appare poco probabile perchè il Bordeaux non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via sei mesi prima: i francesi hanno infatti abbassato le proprie pretese per Adli solo dopo che il Milan ha deciso di lasciarlo in Francia in prestito per un anno e quindi difficilmente apriranno ad una sua partenza anticipata rispetto agli accordi presi in estate. L'avventura del giovane trequartista in maglia rossonera è destinata ad iniziare dunque solo la prossima estate.