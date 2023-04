Il Milan si ritrova...con i tre mediani: la mossa di Pioli ha funzionato anche stavolta

Tra le mosse di Stefano Pioli che sono state decisive nel 4-0 contro il Napoli c'è sicuramente il ritorno al 4-2-3-1, ma non con un trequartista di qualità, bensì mettendo in campo un centrocampista in più : accanto agli inamovibili Sandro Tonali e Ismael Bennacer , infatti, il tecnico rossonero ha schierato Rade Krunic .

MOSSA A SORPRESA - Come spiega stamattina Tuttosport, si tratta di una mossa che Pioli ha usato spesso anche nel finale della scorsa stagione e che è stata decisiva per la conquista dello scudetto. Un anno fa c'era Kessie, ora il jolly Krunic il quale però, a sorpresa, non ha giocato alle spalle di Giroud, ma in mezzo al campo al fianco di Tonali. Il trequartista centrale lo ha fatto Bennacer, un'altra "Piolata" che ha sorpreso Spalletti ed è stata anche lei decisiva nella vittoria del Diavolo.

AVANTI COSÌ - Pioli andrà avanti con questo schieramento anche nelle prossime partite? La risposta è probabilmente sì, magari ci sarà qualche novità negli uomini e nelle loro posizioni, ma la sensazione è che i tre mediani li vedremo in tutti i match che attendono il Milan nelle prossime settimane. D'altronde c'è un detto che dice "squadra che vince, non si cambia" e dunque perchè cambiare qualcosa che funziona?