Il Milan sta recuperando tutti i pezzi: Leao è pronto, Mandzukic quasi. E Rebic spera nello sconto

Queste due settimane di sosta per le nazionali serviranno in casa rossonera non solo per ricaricare le pile dopo mesi in cui il Milan ha giocato praticamente ogni giorni, ma anche per recuperare qualche giocatore infortunato. Stefano Pioli spera di avere presto a disposizione la rosa al completo per poter affrontare al meglio il finale di stagione.

RIECCO LEAO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il primo a rientrare sarà Rafael Leao che tornerà a disposizione del tecnico milanista già per il primo match dopo la sosta contro la Sampdoria. Anche Ante Rebic sta molto meglio e si augura anche lui di essere in campo il 3 aprile contro i blucerchiati, ma non dipenderà dalla sua anca, bensì da come andrà il ricorso contro le due giornate di squalifica rimediate in seguito all'espulsione contro il Napoli (lunedì la sentenza, il Milan spera che gli venga tolta una giornata così che possa scendere in campo contro la Samp).

NIENTE RISCHI - Anche Mario Mandzikuc è sulla via del recupero completo: l'attaccante croato sta meglio, è molto avanti nella preparazione, ma a Milanello non si vogliono correre rischi e quindi la sua presenza contro la squadra di Ranieri è ancora in forse. Ci vorrà infine un po' di più per rivedere in campo Alessio Romagnoli e soprattutto Davide Calabria, il quale sarà l'ultimo a rientrare dopo l'operazione al ginocchio di venerdì scorso.