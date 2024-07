Il Milan vola negli States: cosa aspettarsi dalla tournée rossonera

Il Milan è in volo per gli Stati Uniti. La squadra rossonera, guidata dal nuovo tecnico Paulo Fonseca e accompagnata da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Franco Baresi, per la seconda estate consecutiva passerà alcuni giorni in America dove poter continuare la preparazione in vista della stagione e disputare tre amichevoli di lusso contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. E con il mercato in entrata che tarda a decollare e non garantisce novità imminenti, è opportuno chiedersi cosa aspettarsi da questa trasferta statunitense del Diavolo.

Il gioco di Fonseca

Per il momento, con sole due settimane e mezzo di allenamenti nelle gambe e una singola amichevole disputata contro il Rapid Vienna, squadra molto più avanti a livello di condizione, non sono arrivate troppe indicazioni utili sull'identità di gioco che Fonseca vorrà innestare nel suo Milan. Per questo motivo, pur con una rosa ridotta a livello di uomini e risorse, le prossime tre amichevoli di lusso aiuteranno a capire maggiormente le idee del tecnico portoghese e soprattutto aiuteranno i giocatori ad assimilarle sul campo. A beneficiarne saranno soprattutto i difensori che, ad eccezione di Theo Hernandez, sono presenti al gran completo dal primo giorno di raduno. E proprio i movimenti difensivi della squadra sono le fondamenta da cui ripartire, dopo che l'anno scorso il Milan si è trasformata in una delle peggiori difese del campionato. Avversari probanti come City, Real e Barca potranno sicuramente fornire test e indicazioni migliori. Di seguito il programma delle amichevoli:

- Domenica 28 luglio 2024 - contro il Manchester City FC a New York City, NY (ore 00.00 italiane)

- Giovedì 1 agosto 2024 - contro il Real Madrid CF a Chicago, IL (ore 2.30 italiane)

- Mercoledì 7 agosto 2024 - contro il FC Barcellona a Baltimora, MD (ore 01.30 italiane)

Tra rientri e giovani

Come detto la rosa rossonera a disposizione di Fonseca è tutt'altro che completa. Non solo non sono arrivati nuovi rinforzi fino a questo momento ma la stragrande maggioranza dei titolari o giocatori di punta del club è ancora in vacanza dopo le fatiche di Europeo e Copa America. E se alcuni si aggregheranno nei prossimi giorni al ritiro del Milan, altri aspetteranno la squadra direttamente a Milanello. Questi ultimi saranno i francesi Maignan ed Hernandez, l'olandese Reijnders e l'unico nuovo acquisto, lo spagnolo Alvaro Morata. Tutti potenziali titolari nella prossima stagione. Chi arriverà in corsa Oltreoceano saranno invece gli americani Pulisic e Musah, il portoghese Rafa Leao e lo svizzero Noah Okafor. E così la lente di ingrandimento si concentrerà, come già accennato, sui giocatori difensivi e successivamente sui diversi giovani talenti che Fonseca si è portato con sè e a cui verranno sicuramente concessi minuti di gioco. Tra questi figurano soprattutto Alex Jimenez, designato vice Theo da Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione del Milan Futuro, e Mattia Liberali, talento classe 2007 che ha fatto vedere sprazzi interessanti a Vienna. Di seguito si riportano i convocati del Milan per la tournée americana:

PORTIERI

Sportiello, Raveyre, Nava, Torriani



DIFENSORI

Bakoune, Calabria, Florenzi, Gabbia, Jimenez, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori

CENTROCAMPISTI

Adli, Bennacer, Musah*, Pobega, Saelemaekers, Loftus-Cheek

ATTACCANTI

Chukwueze, Colombo, Cuenca, Jovic, Leao*, Liberali, Maldini, Nasti, Okafor*, Pulisic*

*giocatori che si aggregheranno direttamente negli Stati Uniti nei prossimi giorni