Il nuovo ruolo di Ibra nel Milan: dalla squadra agli aspetti commerciali, fino al nuovo stadio. Non sarà il tutor di Pioli

Con un lungo comunicato, RedBird ha annunciato ufficialmente la nomina di Zlatan Ibrahimovic come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan.

I COMPITI NEL MILAN - Nelle ultime settimane, si è parlato tanto di quali sarebbero stati i compiti dello svedese nel suo nuovo ruolo, in particolare cosa avrebbe fatto nel Milan. Sul comunicato si legge che "Ibrahimovic lavorerà in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, svolgendo un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club".

NO TUTOR DI PIOLI - Ibrahimovic, che in RedBird collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento, è quindi un consulente di Gerry Cardinale sul Milan. A livello operativo si va a integrare con l’area sport nelle scelte, ma non sarà lui a prendere la decisione finale, anche se la potrà influenzarla. Lo svedese non sarà tutti i giorni a Milanello, ma potrà andarci tutte le volte che vuole per stare vicino alla squadra e a Stefano Pioli. Non sarà comunque il tutor dell'allenatore milanista, il quale avrà invece così un importante interlocutore con cui confrontarsi quotidianamente.