Il Pipita ritrovato punta alla resa dei conti col passato e allontana il mercato

L’urlo con cui San Siro ha accolto il gol di Gonzalo Higuain contro la Spal è stato un boato di liberazione. Per i tifosi, ma soprattutto per lui che si è scrollato di dosso 61 giorni di digiuno e che sembravano avergli messo addosso dei macigni che lo stavano schiacciando. Poi, come spesso accade in queste circostanze, basta una scintilla a far cambiare la visuale delle cose. Adesso il Pipita si sta godendo i giorni di riposo che Gattuso ha concesso alla truppa (ripresa degli allenamenti prevista per lunedì), con in mente il ritorno in campo e, soprattutto, un conto da regolare.

MISSIONE JEDDAH - Con Suso squalificato (si è scusato nello spogliatoio, ma il rosso contro la Spal non è stato preso bene da nessuno), sarà Higuain l’uomo al quale il Milan si aggrapperà per la finale di Supercoppa Italiana che si giocherà tra 15 giorni a Jeddah contro la Juventus. Proprio contro la sua ex squadra, Higuain aveva iniziato il percorso involutivo della sua stagione, prendendo il palo su rigore e venendo espulso dal permaloso Mazzoleni. Come detto, però, ad un campione basta poco per poter cambiare umore e pelle. Adesso che la muta ha ripreso il suo percorso originale, tutti si aspettano una grande prova da parte sua. Perché esattamente come due anni fa a Doha, il Milan sembra spacciato ed è vero che i favori del pronostico sono tutti a favore dei bianconeri, ma lo stato di underdog dovrà servire da stimolo.

MERCATO LONTANO - Nonostante Maurizio Sarri vorrebbe averlo alle sue dipendenze, è da escludere che Higuain possa recitare un ruolo da protagonista nella sessione invernale di mercato. Niente Chelsea per il Pipita, che non ha mai smesso di credere di potersi riprendere dentro un progetto che lo ha messo al centro di tutto. In più, come obiettivo a lunga scadenza, c’è la conquista della Champions League che garantirebbe il suo riscatto da parte del Milan. Adesso però testa alla coppa Italia e poi a Jeddah, dove ci saranno dei conti da regolare.