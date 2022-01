Il ritorno di Kessie e la doppia opzione in vista del derby: centrocampista o trequartista?

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli, oggi il Milan si ritrova a Mianello per iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista del derby contro l'Inter in programma sabato alle 18 a San Siro. All'appello mancherà ancora Franck Kessie, che dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio non è ancora rientrato in Italia, ma lo farà comunque nelle prossime ore.

OK PER IL DERBY - C'è grande attesa nel Centro sportivo di Carnago per il ritorno del centrocampista rossonero perchè lo staff medico milanista vuole valutare meglio il problema al costato rimediato qualche giorno fa negli ottavi contro l'Egitto. La tac a cui si è sottoposto ha escluso lesioni di ogni tipo e dunque non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza sabato contro l'Inter. La sua posizione in campo, tra l'altro, potrebbe essere uno dei grandi di formazione di Pioli che deve ancora decidere dove schierarlo.

DUE OPZIONI - Le opzioni, secondo quanto riferisce Sky, sono due: o giocherà nel classico ruolo di centrocampista, oppure potrebbe essere utilizzato come trequartista. Nel primo caso, Kessie farà coppia in mezzo al campo con Sandro Tonali e alle spalle del centravanti giocherà Brahim Diaz. Ma il tecnico rossonero sta valutando anche la possibilità di spostarlo qualche metro più e ripetere l'esperimento già provato contro l'Empoli prima di Natale, sfida nella quale l'ivoriano ha segnato una doppietta. Se alla fine Pioli dovesse decidere di schierarlo da trequartista, la coppia di centrocampista sarebbe ovviamente quella composta da Tonali e Bennacer.