Il solo Saelemaekers non basta: il Milan cerca sul mercato un altro esterno destro

Come evidenziato in più occasioni da mister Pioli, il Milan ha tracciato la linea per rinforzare un reparto che nel corso della stagione è stato molto discontinuo: i rossoneri, sulla trequarti, hanno bisogno di un giocatore forte nell'uno contro uno e che sappiano saltare l'uomo. La società rossonera si è già attivata sul mercato per trovare un'alternativa ad Alexis Saelemaekers, giocatore fondamentale per gli schemi di mister Pioli soprattutto per la sua versatilità. Rubare il posto all'esterno belga non sarà sicuramente facile essendo uno dei fedelissimi dell'allenatore rossonero, tant'è che è uno dei giocatori che hanno collezionato più minutaggio.

E CASTILLEJO? - L'esterno spagnolo in questa stagione ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in rossonero, ma le prestazioni sono da dimenticare. L'ex giocatore del Villareal, arrivato al Milan nell'agosto del 2018, non è mai stato decisivo, totalizzando 727 minuti, 2 gol e 2 asssit. Risulta difficile, quindi, una sua permanenza a Milanello. Il classe '95 ha diversi estimatori in Spagna e il club rossonero vuole ricavare qualcosa dalla sua cessione.

SULLA DESTRA... - Come detto in precedenza, rubare il posto ad Alexis Saelemaekers non sarà facile. Il nome caldo - come riporta la Gazzetta dello Sport - è quello di Hakim Ziyech. Il Chelsea lo ha acquistato dall'Ajax per 40 milioni di Euro, ma il marocchino non ha rispettato le attese e il club londinese, quindi, sarebbe disposto a far partite il proprio giocatore. Un altro nome è quello di Amine Adli del Tolosa: il classe 2000 costa 10 milioni di Euro e il suo nome potrebbe mettere tutti d'accordo in quel di Casa Milan.