Infinito Giroud tra nuovi record e un futuro ancora da scrivere. Contro l'Atalanta spazio a Jovic

Olivier Giroud è tornato al gol ieri ad Empoli dopo quasi un mese e ha raggiunto un nuovo impressionante record personale: sono infatti 14 stagioni di fila che il francese va in doppia cifra di reti in tutte le competizioni. Tra i giocatori ancora impegnati nei cinque top campionati europei, non c’è riuscito nessun altro. Un dato pazzesco che testimonia ancora di più che nonostante l'età, il numero 9 rossonero resta tra i più prolifici centravanti in circolazione.

CAMPIONE INFINITO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Giroud si sta confermando ancora una volta un campione infinito: passano gli anni, ma lui continua a segnare. E vuole andare avanti a farlo ancora per un po' anche se non si sa con che maglia lo farà visto che il suo contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Per il momento, Oli è concentrato solo sul presente e non pensa al futuro, inizierà a fare le sue valutazioni più avanti. Al Milan sta benissimo, non lo ha mai nascosto, ma difficilmente potrà fare un'altra stagione da 9 titolare. E poi in testa ha la tentazione della Mls americana.

AVANTI CON OLI E LUKA - La concorrenza di Luka Jovic, che ora sta attraversando un grande periodo di forma dopo una prima parte di stagione molto deludente, gli sta facendo sicuramente bene e lo stimola a fare ancora meglio. Nelle scorse settimane, si è parlato molto di un possibile arrivo di un nuovo centravanti a gennaio, ma ieri Moncada ha chiuso la porta a questa possibilità perchè il Milan punta forte su Giroud e Jovic. A proposito del serbo: ieri ad Empoli è stato in panchina per tutto il match, quindi sarà lui con ogni probabilità il titolare al centro dell'attacco rossonero mercoledì nella gara valida per i quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta.