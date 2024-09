Inter-Milan, le formazioni ufficiali. Fonseca passa al 4-4-2, in difesa Gabbia-Tomori

Quinta giornata di Serie A 24/25, è già tempo di derby della Madonnina. Inter-Milan, fischio d’inizio alle 20:45. Fonseca, che si gioca una grande fetta del suo futuro in rossonero, opta per una formazione decisamente offensiva: la novità è la coppia Abraham-Morata in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Martienez, de Vrij, Bisseck, Darmian, Palacios, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Frattesi, Arnautovic, Correa, Taremi. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata. A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV ufficiale: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it