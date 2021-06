James o Coutinho, Il Milan come trampolino per rilanciarsi: dalla Spagna insistono su questa ipotesi

Se il mercato estivo è un susseguirsi di nomi e ipotesi accostati a grandi squadre e non, la fase precedente all’inizio di quest'ultimo è ancora più caratterizzata da una serie di voci circolanti da portali e redazioni da tutt’Europa. Tra la bravura degli addetti ai lavori e l’attività investigativa degli insider di mercato non è facile capire quali trattative possano diventare realtà ma, guardando alle situazioni contrattuali o alle stagioni di certe giocatori, si può ipotizzare quali calciatori saranno protagonisti sul mercato. Di quest’ultima categoria citata, in particolare, potrebbero fare parte James Rodriguez e Philippe Coutinho. I due fantasisti sudamericani, entrambi protagonisti di stagioni altalenanti e costellate da infortuni, sono alla ricerca di rilancio dopo annate faticose dal punto di vista fisico ma soprattutto morale. Marca, celebre quotidiano spagnolo, ha voluto accostare i nomi dei due al Milan che, alla ricerca di un trequartista, potrebbe inserire i due sudamericani nella lista dei possibili candidati.

LA SITUAZIONE DI COUTINHO… - Senza voto potrebbe essere la valutazione dell’annata 2020/21 di Coutinho con il Barcellona. Il calciatore brasiliano, tornato in Blaugrana la scorsa estate dopo il prestito al Bayern Monaco, non si è ripetuto sui livelli tedeschi sia per diversità di vedute con l’allenatore Koeman che per i tanti infortuni subiti. Il problema alla coscia di inizio stagione e soprattutto la lacerazione del menisco, in particolare, hanno fatto scendere in campo il brasiliano per sole 14 apparizioni in cui ha messo a segno 3 gol e 2 assist. In scadenza nel 2023, con la permanenza dell’allenatore olandese in Catalogna e con l’arrivo di Aguero e Depay, la sua partenza sembra inevitabile e diretta ad un club che possa garantirgli spazio e fiducia. Seguito da alcune società inglesi, l’attuale valutazione di Coutinho si è decisamente abbassata rispetto alle cifre stratosferiche di qualche stagione fa e l’operazione potrebbe essere impostata anche su un prestito con diritto di riscatto. Una formula che il Milan ha dimostrato di apprezzare.

… E QUELLA DI JAMES - Se la situazione contrattuale di Coutinho potrebbe portare ad una formula in prestito, quella di James con il Real costringe le squadre interessate ad un indennizzo per liberare il calciatore. In scadenza nel 2022, James rientrerà al Real Madrid di Ancelotti ma dovrebbe partire per una nuova destinazione. Il suo procuratore, Jorge Mendes, spinge per questa opzione e starebbe cercando di abbassare la valutazione del suo assistito per aumentare le pretendenti. La stagione di James, cominciata con grande impeto, ha visto ottime prestazioni seguite a gare deludenti che in totale hanno prodotto 6 gol e 9 assist in 26 presenze. Come Coutinho, il colombiano cerca una squadra dove rilanciarsi e dimostrare di poter offrire ancora lampi di genio al calcio europeo. Il Milan, dal canto suo, è ancora in fase di valutazione per la trequarti e tra occasioni e sorprese potrebbe inserire anche due grandi nomi sudamericani alla ricerca di una nuova occasione.