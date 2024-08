Jimenez e Liberali lanciano il Milan nel Futuro: l'Under 23 inizia col piede giusto

La serata di ieri è stata storica per il Milan Futuro. Allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco la nuova squadra Under 23 rossonera - che militerà nel Girone B della Serie C a partire da quest'anno - ha giocato la sua prima storica gara ufficiale. Una partita che si preannunciava molto dura sulla carta, perché di fronte c'era il Lecco, appena retrocesso dalla Serie B, ma che il Milan ha vinto nettamente per 3-0, approcciando questo nuovo progetto nel miglior modo possibile.

Giovani esperti

Ai microfoni di Milan Tv, al termine della gara, il mister Daniele Bonera ha parlato così: "Sorpreso? No, perchè le qualità che abbiamo anche nella costruzione della rosa, siamo consapevoli di averle". Ed effettivamente il divario che poteva esserci tra le due squadre a livello di età e di esperienza, ieri, non si è mai visto. Anzi, in alcuni tratti della gara proprio i giovani rossoneri sembravano i calciatori più navigati. E in questo senso ha ragione il tecnico del Diavolo, perchè nel Milan Futuro molti dei titolari hanno una carta di identità molto giovane ma hanno alle spalle un'esperienza già importante. Dell'undici titolare, ben sei giocatori (Nava, Jimenez, Bartesaghi, Zeroli, Liberali e Camarda) sono nel giro della prima squadra: alcuni hanno giocato anche diverse gare con i grandi, anche nelle recenti amichevoli americane. Degli altri cinque, ben tre hanno già giocato la categoria (Minotti, Bozzolan, Sandri). Il migliore in campo è stato Alex Jimenez che in 90 minuti ha fatto capire a tutti come mai sia un giocatore di almeno due categorie superiori, non a caso sarà il vice Theo quest'anno, come annunciato da Ibra. Benissimo Liberali e Nava (gol e rigore parato), benissimo anche Mattia Sandri in mezzo al campo, un volto nuovo.

Pazienza

Dopo l'esordio di ieri è giusto guardare al futuro con entusiasmo ed è proprio il senso di questo progetto, come suggerisce anche il nome stesso. D'altra parte non bisogna accelerare i tempi, ben consapevoli che siamo a inizio stagione e coscienti che un anno in Serie C è lungo e logorante, dunque le difficoltà arriveranno. Per tale ragione è corretto prendere in prestito ancora le parole di mister Daniele Bonera che ha sottolineato l'aspetto cruciale della questione: "Cerchiamo di dare a questi ragazzi tutte le opportunità e il tempo di sbagliare: sappiamo che arriveranno anche momenti difficili". Il senso del Milan Futuro è garantire ai giovani rossoneri la possibilità di fare esperienza: per farlo si passerà sicuramente da momenti positivi ma anche da quelli negativi. Ed è importante, per diversi giovani rossoneri che hanno già un'attenzione mediatica importante, che questi ragazzi vengano preservati e lasciati in pace in questo loro periodo di formazione. Anche da questo potrebbero passare i successi futuri della prima squadra.