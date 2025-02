Joao Felix, è tutto qui? Da lui ci si aspetta più magia e concretezza: tempo al tempo, ma nel frattempo?

Dove è finito Joao Felix? Aspettate, sappiamo che è presto e che il portoghese ha giocato solo la sua sesta partita ufficiale nel Milan. Visto però tutto il talento e potenziale dell'ex Atletico Madrid, è corretto porsi qualche domanda e provare ad analizzare il momento del numero 79 milanista.

Partenza boom, e poi?

Dal super esordio in Coppa Italia contro la Roma sembra passata una vita. In realtà solo poche settimane fa Joao Felix incantava per la prima volta San Siro, segnando di scavino il suo primo e unico gol finora con la maglia rossonera. Sarà stato l'entusiasmo del momento, l'emozione della prima volta, ma il talento portoghese successivamente non ha più saputo brillare come in quella mezz'ora contro la Roma. Sì, ha fatt discretamente bene anche a Empoli (sbagliando un gol facile) ma poi nulla più.

Feeling con Conceicao, il ruolo e i colpi di tacco di troppo

E' stato proprio l'attuale allenatore rossonero a spingere per l'arrivo di Joao Felix nella sessione di mercato invernale. Il rapporto tra i due è ottimo, visto che Felix è reputato da Conceicao come un elemento fondamentale per l'attacco rossonero. Ma in che ruolo Joao potrebbe rendere di più? Difficile dirlo oggi. Da trequartista non ha convinto fino ad adesso, molto meglio come seconda punta nel 4-4-2 insieme a Gimenez. Gol o assist a parte, da lui ci si aspetta di più soprattutto in ripartenza. Basta colpi di tacco inutili, niente più giocate leziose in zone di campo pericolose. Da Joao Felix si pretende più fame e cattiveria, più concretezza sotto porta e meno "colpi" Da circo, con tutto il rispetto del termine.

Parola al campo

Dopo questo focus la conclusione è facile da interpretare: calma e pazienza di giudizio. In una stagione difficile, amara per tanti versi e fin troppo deludente in campionato, ci si aspetta da tutti una reazione quantomeno di orgoglio. In Joao Felix vogliamo vedere grinta e intensità, ma soprattutto giocate efficaci. Al campo, come sempre l'estrema sentenza sul talento portoghese che tanto ha voluto vestire questa maglia in un momento particolare della sua (e nostra) stagione.