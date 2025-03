Joao Felix via insieme a Conceiçao. La classe non basta, destino segnato

A questo punto potremmo dire che l'esperimento Joao Felix di Jorge Mendes è miseramente fallito. Se il talentuoso attaccante portoghese oggi veste rossonero è perché il potente agente aveva orchestrato tutto da dietro le quinte sfruttando la presenza sulla panchina del Milan di Sergio Conceiçao, altra prova non andata decisamente secondo le aspettative.

E pensare che per come erano cominciate le cose già si prevedeva e parlava di un incontro in estate tra il Milan ed il Chelsea per parlare del rinnovo del prestito di Joao Felix con tanto di inserimento di un'eventuale clausola per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore, ma ad eccezione dell'esordio contro la Roma, il portoghese non ha praticamente mai convinto, venendo rilegato anche in panchina dallo stesso Conceiçao nelle ultime uscite stagionali.

A fronte di questo scrive La Gazzetta dello Sport che il futuro del numero 79 rossonero sembrerebbe essere segnato, anche perché con l'addio oramai scontato del connazionale che siede in panchina è difficile ipotizzare anche una permanenza, che comunque sarebbe stata oggetto di discussione considerato il fatto che comunque ad oggi Joao Felix non ha dimostrato di meritare la conferma. Ma chissà che le cose non possano cambiare nelle prossime settimane, difficile, certo, ma quella Coppa Italia in palio potrebbe essere un paracute niente male.