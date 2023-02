Junior Messias: il gregario ideale del Milan che in silenzio sa essere decisivo

MilanNews.it

Una vittoria importante quella contro l’Atalanta, che dà continuità al trend positivo del Milan. I rossoneri hanno vinto 4 partite di fila senza concedere alcun gol: dopo il Torino, il Tottenham, il Monza e, appunto, gli orobici di Gian Piero Gasperini. La squadra di Stefano Pioli ha trovato le proprie certezze e ripristinato la proria autostima. Ma se la vittoria sulla Dea porta il sorriso per le qualità difensive messe in mostra (3 tiri concessi, 0 in porta), la produzione offensiva della squadra meriterebbe una maggior precisione: le partite vanno chiuse, specie se condotte così come ha fatto il Diavolo a San Siro e fino al 2-0 di Messias, arrivato nel finale, il risultato è stato troppo in bilico per il tipo di prestazione offerta.

Sì, Junior Messias. Un giocatore che sui social è stato sovente vittima di commenti e giudizi negativi. Spesso eccessivamente negativi. Lo si sa: rinforzare offensivamente la fascia destra sarà una delle priorità di Paolo Maldini e Frederic Massara nella prossima sessione di mercato. Tuttavia, così come accade in ogni squadra, anche nella rosa di Stefano Pioli c’è bisogno di giocatori che, pur non essendo titolari, quando vengono impiegati offrono buone prestazioni. Messias è questo: 32 anni da compiere a maggio, la sua lunga gavetta gli ha fatto esordire in Serie A in modo diverso da quello che sarebbe stato probabilmente se vi fosse arrivato con 10 anni in meno. Stesso discorso che vale anche per la sua esperienza al Milan: se già “è tanto” far parte di un club come quello rossonero, l’ambizione di giocarci titolare non sfocia nell’arroganza di chi si sente oltraggiato se, una volta raggiunto questo livello, non viene messo nella condizione di esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Qualcosa che non succede con il mancino natio di Ipatinga: se gioca, si “sbatte” per i compagni e lotta su ogni pallone; se non gioca, aspetta il suo momento con pazienza e professionalità.