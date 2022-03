Kalulu sempre più decisivo: Pioli lo esalta (e abbassa la pressioni), Pierre sfrutta le sue occasioni

MilanNews.it

Si parla tanto del difensore che la dirigenza rossonera dovrà acquistare per formare la coppia del futuro con Tomori, ma il difensore, il Milan, ce l'ha già in casa: ha il 20 sulla schiena e si chiama Pierre Kalulu. Il giovane francese, fresco della convocazione in Under 21 con la propria nazionale, è stato il match winner della partita contro l'Empoli, con un mancino preciso su cui Vicario non ha potuto fare nulla. Oggi, nella conferenza stampa in vista della partita con il Cagliari, Mister Stefano Pioli ha esaltato l'ex Lione: "Kalulu ha dentro di sè una convinzione nei propri mezzi che gli permette di giocare con grande personalità. Questo gli permette di giocare sempre tranquillo e sereno, è un grande merito per un giocatore così giovane. Ha una grande voglia di migliorare e ora sta raccogliendo il frutti del suo lavoro. Ora dovrà confermare quanto di buono sta facendo vedere".

POCHE PRESSIONI - L'allenatore rossonero, sempre nella conferenza odierna, ha aggiugno anche: "Ha fatto ancora poche partite per fare un paragone", allontanando così le pressioni dal centrale francese, che ha sfruttato al meglio l'infortunio muscolare di Romagnoli e sta sfruttando questa continuità per provare a rubare il posto in questo rush finale al capitano del Milan. Pierre, che in questa stagione ha messo nel taschino attaccanti come Osimehn, Lautaro, Abraham e Moratra, come per qualsiasi giovane in un percorso di crescita, deve migliorare ancora molto, ma la strada da seguire è quella giusta; per questo la dirigenza rossonera farà le giuste valutazioni sul mercato.