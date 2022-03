Kalulu-Tomori al top, il Milan si scopre solido e pratico: Pioli ha trovato la giusta combinazione

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altro giro, altra vittoria... Non di "corto muso", ma di misura, termine che più si adatta alle recenti prestazioni del Milan. Una squadra un po’ troppo sprecona, questo è vero, ma tremendamente efficace e, soprattutto, solida. In fondo, in Italia vince spesso chi ha la difesa più forte, chi sa incassare bene i colpi e reggere anche il match più tirato.

La coppia perfetta

Ebbene, il Milan ha forse perso un po’ di "bellezza", ma ha acquisito una maturità e una robustezza fondamentali per essere competitivi fino in fondo. Il tutto grazie a una fase difensiva all’altezza, certo, ma anche grazie alle prestazioni dei singoli. Due su tutti: Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Con loro in coppia nel cuore della retroguardia, i rossoneri sono molto più sicuri e protetti. Perché sono veloci e svelti, tanto di testa quanto di gambe, e dal punto di vista fisico non hanno particolari timori reverenziali.

Ora servono i gol

Insomma, un muro a prova di sfondamento, che consente al Milan di giocare molto più alto. L’infortunio di Romagnoli ha spianato definitivamente la strada al jolly Kalulu, il quale, ovviamente, ci ha messo del suo sfruttando l’occasione nel migliore dei modi. La presenza di un leader come Tomori, poi, gli ha permesso di esprimersi ancora più liberamente. Pioli ha quindi trovato la combinazione giusta. Ora, però, bisogna accelerare e ritrovare la giusta brillantezza anche in zona-gol.