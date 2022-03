Kessie come Donnarumma e Calhanoglu: Milan fino alla fine. Il 79 è fondamentale (PODCAST)

© foto di DANIELE MASCOLO

Tutti sanno cosa sia successo ieri al "Santiago Bernabeu" a Gigio Donnarumma: l'ex portiere rossonero, con un errore piuttosto grossolano, ha regalato al Real Madrid l'entusiasmo per la qualificazione ai quarti di Champions League. Con il Milan, però, il numero 1 italiano diede tutto fino alla fine, contribuendo, assieme all'attuale interista Calhanoglu, al secondo posto finale della squadra di Pioli.

La situazione di quest'anno di Franck Kessie rispecchia un po' quella dei due già citati ex: il suo contratto è in scadenza a giugno e, a causa delle richieste eccessive per il rinnovo, dovrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Ma se si assomigliasse anche per un altro aspetto...

Nel podcast odierno analizziamo questa situazione: ascoltalo cliccando sul banner!