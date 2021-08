Kessie e Bennacer al rientro in contemporanea: il Milan ritrova la coppia titolare del suo centrocampo

Franck Kessie e Ismael Bennacer sono tornati ad allenarsi con il Milan: è questa, in maniera estremamente diretta, la notizia principale della giornata rossonera. Ed è certamente una novità che farà tanto piacere a tutti i tifosi milanisti. Sia l'ivoriano che l'algerino rappresentano la coppia di centrocampisti titolari di Stefano Pioli e il loro rientro, ad un paio di settimane scarse dall'inizio del campionato di Serie A, permetterà al tecnico rossonero di lavorare con più efficacia per il via della nuova stagione.

RIENTRO E RINNOVO? - Franck Kessie ha disputato un'intera estate lontano da Milano; dopo il match contro l'Atalanta il numero 79 è partito per le vacanze pre Tokyo2020, dove ha trascinato la sua Costa d'Avorio ad un passo dalle semifinali dei Giochi Olimpici. Poi una settimana di riposo e, oggi, il ritorno a Milanello per il primo incontro stagionale con i suoi compagni di squadra. Il Presidente, dunque, è pronto a riaccendere i suoi motori per potenziare quello del suo Milan, con la speranza che possa farlo ancora per molti anni; saranno, infatti, giorni importanti anche per il suo rinnovo: dopo le parole al miele rilasciate a La Gazzetta dello Sport, tutti - compreso lo stesso Franck, sempre voglioso di restare in rossonero - attendono la firma e la conseguente ufficialità.

LAVORO CONTINUATO - Al contrario del suo partner in campo, Ismael Bennacer ha cominciato - e anche molto bene - la preparazione con il Milan, salvo poi lasciare momentaneamente la squadra a causa della positività al Covid-19. L'algerino, però, non si è mai fermato, ma ha continuato ad allenarsi duramente nella propria abitazione in attesa della negativizzazione, giunta poi nella giornata di domenica. Eccolo, dunque, oggi a Milanello: autorizzato a tornare agli allenamenti e pronto alla stagione che lo potrebbe consacrare come uno dei migliori interpreti in Europa del suo ruolo. La speranza, sia per Franck che per Isma, è quella di non fermarsi più e di portare, con al centro la coppia titolare del centrocampo, il Milan il più in alto possibile.