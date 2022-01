Kessie e il rinnovo con il Milan: il punto a 6 mesi dalla scadenza (PODCAST)

La bella vittoria del Milan a Venezia ha ovviamente tutta la sua importanza, ma nel mese di gennaio tiene banco - sempre e comunque - anche il calciomercato. Nelle ultime ore, si è parlato sulle varie testate sportive italiane di una possibile riapertura di Franck Kessie al rinnovo con il Milan.

Per ciò che riguarda l'ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, è nota da tempo la sua volontà di non prolungare la sua carriera in rossonero, a causa delle divergenze economiche tra la richiesta del suo entourage e la proposta di Maldini e Massara. La situazione potrebbe cambiare?

Cerchiamo di capirlo nel podcast odierno, tentando di chiarire quale siano i punti della questione Kessie-Milan. Ascoltalo cliccando sul banner!