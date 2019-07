Kessie, tre assist con la Costa d'Avorio e uno al Milan: la Coppa d'Africa può essere una vetrina per il mercato

A Ferrara, contro la Spal, Franck Kessie ha chiuso la sua seconda stagione in rossonero, un’annata disputata con un rendimento talvolta altalenante e condita dalla tanto discussa lite con Lucas Biglia nel derby, che gli è costata l’unica panchina nell’ultima Serie A. Sì, perché nonostante una condizione non sempre al top, l’ivoriano ha sempre giocato titolare quando era a disposizione di Gennaro Gattuso, fatta eccezione per la sfida contro la Sampdoria, dove ha scontato la “punizione” per l’acceso diverbio con l’argentino compagno di reparto.

STRAORDINARI – La stagione di Kessie, tuttavia, non è ancora finita. Il classe ’96 è, infatti, impegnato in queste settimane in Coppa D’Africa, che si sta disputando in Egitto, con la sua Costa d’Avorio. La squadra ivoriana ha strappato ieri il pass per gli ottavi di finale della competizione battendo nell’ultima partita della fase a gironi la Namibia, per 1-4. Protagonista indiscusso dell’ultima giornata è stato proprio il centrocampista milanista che ha servito ben tre assist ai propri compagni di squadra.

ASSIST DI MERCATO – Il quarto assist Franck Kessie potrebbe averlo servito anche allo stesso Milan. Arrivato nell’estate di due anni fa in rossonero, il numero 79 milanista è sempre stato protagonista in campo, sia quando sulla panchina milanista sedeva Montella che nell’era Gattuso, disputando, complessivamente, prestazioni positive. Al momento, però, il futuro dell’ivoriano è incerto. Il Milan, infatti, punta a rinforzare il reparto di centrocampo con giocatori di qualità. Il profilo dell’ex Atalanta non corrisponde in tutto all’idea di gioco di Marco Giampaolo e, per questo, potrebbe partire. Non mancano gli estimatori. Dà sempre infatti, Kessie piace in Inghilterra, soprattutto a Tottenham, Arsenal e West Ham, che starebbero seguendo da vicino le vicende legate al ventitreenne. Non è, però, tutto. Il Milan, infatti, potrebbe anche utilizzare l’ivoriano come contropartita in una trattativa per un centrocampista più vicino alle idee tattiche di Giampaolo.