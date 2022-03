Kessie va al Barcellona ma darà ancora il massimo per il Milan. Ecco i piani futuri dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

I rossoneri di Stefano Pioli, rispetto allo scorso campionato, hanno 3 punti in più in classifica e attualmente si trovano in vetta. Mancano 8 giornate al termine di questa Serie A 2021/2022 (9 per l’Inter dato il recupero da disputare contro il Bologna), e l’obiettivo dichiarato sempre da mister e società – ossia quello di superare i 79 punti fatti nello scorso torneo – si avvicina sempre di più. Sognare lo scudetto arrivati a questo punto è d’obbligo. C’è un errore da non commettere però in questa corsa al titolo, cioè quello di farsi distrarre dalle questioni dei rinnovi di contratto di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, come avvenuto lo scorso anno con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Dai tifosi, alla società e alla squadra, bisogna remare tutti nella stessa direzione, perché il Milan vuole tornare a trionfare in Italia.

KESSIE VA AL BARCELLONA

Da diverse partite Kessie viene beccato dal pubblico rossonero con dei fischi e con dei mormorii quando sbaglia qualcosa. Nonostante ciò, l’ivoriano sta dando, e continuerà a dare tutto per il Milan, fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Un vero professionista quale è si comporta così, aldilà delle scelte di vita e di carriera. Come ormai è noto, il classe 1996 andrà al Barcellona, dove guadagnerà 7 milioni netti a stagione per 5 anni, liberandosi dunque a zero dai rossoneri. In questo momento però non bisogna crearsi problemi da soli. C’è ancora tanto in ballo in questa stagione e Kessie può dare una mano alla squadra sia nel suo consueto ruolo davanti alla difesa e sia da trequartista ‘mascherato’.

I PIANI FUTURI

Le prime due mosse di Paolo Maldini per il centrocampo saranno il ritorno alla base di Tommaso Pobega e l’arrivo definitivo di Yacine Adli. Sandro Tonali e Ismael Bennacer resteranno punti fermi del Milan anche per l’anno prossimo, mentre Tiémoué Bakayoko non sarà confermato in rosa. Rade Krunic – stimato molto da Pioli – potrebbe rimanere a fare il jolly. Un centrocampista dunque potrebbe servire al Diavolo. Il nome più caldo in questo periodo è quello di Kristjan Asllani dell’Empoli. Il classe 2002 piace alla dirigenza rossonera, che avrebbe già incontrato i vertici del club toscano per discutere di un possibile trasferimento dell’albanese. Il Milan rimane vigile sul mercato e tenterà di sfruttare le possibili occasioni che verranno fuori. Si guarda avanti, cercando sempre giovani promettenti che possano crescere in un lasso di tempo medio-breve.