Kjaer, il recupero procede bene: e lui non molla i compagni. Il racconto (PODCAST)

Si può essere leader anche senza poter scendere in campo e guardando le partite dalla televisione? La risposta è sì se ti chiami Simon Kjaer. Il difensore danese, la scorsa settimana, ha effettuato dei test per valutare le condizioni del suo ginocchio destro, operato a dicembre dopo la rottura del legamento crociato anteriore avvenuta all'inizio della partita contro il Genoa al Ferraris. I risultati sono stati soddisfacenti, con Simon che ha anche svolto del lavoro individuale a Milanello.

Kjaer, che ha poi aggiornato tutti con un'intervista ai media danesi, non sta mollando la presa sui suoi compagni di squadra, facendosi sentire non appena ne ha l'occasione. Perché in un momento del genere, a otto giornate dalla fine del campionato e con il Milan in vetta alla classifica, c'è bisogno anche del suo apporto e suporto morale per tenere ulteriormente alta la concentrazione e la fame di vittoria del gruppo. D'altronde lui è uno dei capitani di questo Milan e, come tale, si sta comportando.

