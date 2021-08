Krunic per Bennacer, Leao preferito a Rebic: Pioli conferma in blocco l'undici schierato a Genova

Pioli non cambia. Anzi, conferma in blocco l’undici che ha affrontato la Sampdoria nella prima giornata di campionato. Si pensava potesse giocare Bennacer ("È pronto per partire dall’inizio", ha dichiarato lo stesso Pioli alla vigilia), ma le cronache da Milanello hanno confermato l’intenzione del tecnico rossonero di puntare nuovamente su Krunic.

ISMAEL NON AL TOP - Il bosniaco, dunque (autore di un’ottima prestazione a Marassi), ha vinto il ballottaggio con il collega algerino. Come sottolinea Tuttosport, Bennacer sta bene, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e per questo si accomoderà in panchina con il Cagliari. La sua titolarità, comunque, non è in discussione: una volta raggiunta la piena condizione, Ismael tornerà a essere il perno del centrocampo milanista.

LEAO A SINISTRA - Davanti a Maignan agiranno Tomori e Kjaer, mentre i due terzini saranno Calabria e Theo Hernandez. Confermato anche Tonali come partner di Krunic in mediana. Là davanti, infine, spazio al trio Saelemaekers-Diaz-Leao, chiamato a supportare Giroud, schierato ovviamente come terminale offensivo.