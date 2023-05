L'affetto non basterà a colmare l'assenza di Bennacer. Ci penserà Kamada?

MilanNews.it

Nella giornata di ieri, Ismael Bennacer ha fatto visita ai suoi compagni a Milanello dopo l'operazione subita martedì scorso per rimediare alla lesione alla cartilagine del ginocchio Il classe 1997, nei commenti sotto il video post pubblicato sui social dal club rossonero, ha risposto scrivendo "Vi amo", a testimonianza del legame fortissimo fra il numero 4 e i colori rossoneri.

È chiaro, però, che il romanticismo e l'affetto non possano bastare per colmare la mancanza di Bennacer. Sul campo, infatti, Pioli dovrà necessariamente avere delle nuove opzioni: al centrocampista che già si doveva acquistare, Maldini e Massara dovranno aggiungerne un altro. E le indiscrezioni delle ultime ore danno per vicinissimo al Milan un primo colpo, proprio a centrocampo, ma capace di giocare, come Bennacer, anche sulla trequarti con le caratteristiche adatte alle idee tattiche di Pioli.Si tratta di Daichi Kamada, centrocampista classe 1996 in scadenza con l'Eintrach Francoforte. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club rossonero ha accelerato per il giapponese, che arriverebbe in Italia a zero. Il Milan è pronto a bruciare la concorrenza: la chiusura dell'affare sembra davvero vicina con i prossimi giorni che, in tal senso, potrebbero essere già decisivi.