L'emergenza in difesa e le strategie per gennaio: servono almeno due difensori

E' il giorno dopo di Milan-Borussia Dortmund e l'umore in casa dei rossoneri, come normale che sia, non è proprio dei migliori, anzi. Oltre alla sconfitta che condanna, al momento, il Milan all'ultimo posto nel girone F di Champions League (5 punti in 5 partite) l'argomento che preoccupa Pioli e tifosi riguarda il solito, pesante e ormai scontato problema legato agli infortuni.

La pesante tegola Malick Thiaw

Ormai non fa più nemmeno notizia, anzi la situazione legata ai problemi muscolari del Milan è a dir poco inquietante. Nel secondo tempo di ieri sera infatti, si è fermato Malick Thiaw, che è stato costretto ad abbandonare il campo per una, si legge così dal primo referto, severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione sarà rivalutata nel giro di 7-10 giorni. Il centrale tedesco classe '01 ha lasciato lo stadio di San Siro in stampelle. Dopo gli infortuni, sempre relativi a problemi muscolari, di Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Simon Kjaer, in questo momento il reparto difensivo rossonero ha a disposizione solo Fikayo Tomori e il giovane difensore Jan-Carlo Simic aggregato dalla Primavera di Ignazio Abate.

Un reparto difensivo in piena crisi

Come appena accennato, la difesa del Milan è in completa emergenza: per Kalulu il problema, dalla seria entità, è stato relativo a una lesione del tendine retto femorale sinistro, tanto da aver necessitato di un intervento chirurgico. Anche per il centrale difensivo argentino Marco Pellegrino, l'infortunio subito nella trasferta di Napoli non è da considerare di poco conto: frattura composta dell'osso calcaneare del piede sinistro, e così come per il francese il rientro sarebbe stimato per febbraio-marzo. E' invece ancora più allarmante la vicenda Simon Kjaer, infatti il centrale danese è assente da Napoli-Milan dello scorso 29 ottobre e ad oggi non è ancora chiara la data di rientro in gruppo.

Gli scenari

E' quindi allarme rosso per la difesa di Stefano Pioli, ieri sera costretta a giocare con il tuttofare Krunic al posto di Thiaw. In aiuto del Diavolo potrebbe però esserci un mercato invernale tutto incentrato sul difensore centrale, anche se in questo momento al Milan ne servirebbero almeno due, come minimo. Il Milan non andrà a prendere svincolati, aspetterà gennaio e nel frattempo utilizzerà con maggiore minutaggio il giovane Simic. Il Milan potrebbe, in caso, valutare anche l'ipotesi del rientro anticipato di Matteo Gabbia, ora in prestito al Villareal. La situazione del Milan preoccupa, a gennaio serviranno i giusti rinforzi, almeno due, in un reparto in piena crisi e difficoltà.