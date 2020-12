L'insostituibile Kessie: solo 4 gare saltate nel 2020, il Milan non può fare a meno del suo "presidente"

Franck Kessie è ormai noto a Milanello e tra i tifosi milanisti come il "presidente". E' stato lui stesso, qualche mese fa, a spiegare il motivo di questo soprannome: "Perché mi chiamano 'Il Presidente'? Perché sono il presidente della squadra, il capo dello spogliatoio". Da quando è arrivato al Milan nell'estate 2017, l'ivoriano ha quasi sempre giocato, ma non ha mai avuto un rendimento così alto come nel 2020.

LA CONSACRAZIONE DI KESSIE - In quest'ultimo anno solare, c'è stata senza dubbio la vera consacrazione di Kessie che ora è uno dei centrocampisti più forti non solo del campionato italiano, ma di tutta Europa. Non è facile trovare in giro un mediano così forte e così insostituibile, tanto che Pioli non riesce quasi mai a farne a meno: nel 2020, l'ivoriano non ha giocato solo quattro partite ufficiali del Milan (due in Serie A, una in Coppa Italia e una in Europa League). Franck sente la fiducia del suo allenatore e anche dei suoi compagni di squadra e lui sta rispondendo con prestazioni da grandissimo giocatore.

VERSO IL RINNOVO - Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma il club di via Aldo Rossi è già al lavoro per trovare un accordo sul prolungamento perchè nessuno in casa rossonera vuole fare a meno di lui. Nelle ultime settimane, su questo tema, sono arrivate notizie positive: ci sono infatti già stati dei contatti tra i dirigenti milanisti e gli agenti di Franck che non ha mai nascosto la volontà di restare a Milanello. In attesa della firma, Kessie continua a giocare alla grande e ormai non ci sono più dubbi che è lui il "presidente" del centrocampo del Milan.