L'Udinese è vicina: Fonseca deve scegliere il vice Theo. Se la giocano in tre

Sin da quando Theo Hernandez è arrivato al Milan nel 2019 e si è capito quasi subito che era il futuro della fascia sinistra rossonera, il club di via Aldo Rossi ha provato e riprovato a trovare un calciatore che potesse essere il suo vice. Per fortuna il francese è sempre stato molto presente nella sua carriera in rossonera ma quando non c'era - per infortunio, squalifica o turnover - la sua mancanza si è avvertita sempre fortemente. E questo weekend si vuole evitare di correre questo rischio.

La squalifica

Paulo Fonseca dovrà provare a ritrovare la continuità in campionato senza Theo Hernandez. Nell'ultima gara prima della sosta, contro la Fiorentina al Franchi, il francese è stato espulso al triplice fischio "per avere più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara". Una leggerezza - che di certo non ci si aspetta da un giocatore dell'esperienza di Theo - che costerà al giocatore due giornate di squalifica. Non ci sarà sabato con l'Udinese e non potrà esserci neanche la settimana successiva al Dall'Ara contro il Bologna. Il tecnico portoghese potrà sfruttarlo sicuramente al 100% delle sue forze in Champions League contro il Club Brugge nella serata di martedì, ma il peso dell'assenza di Hernandez dovrà essere ammortizzato in campionato e in passato si è già visto che non è stato facile. Anche in questa stagione.

In tre

Theo non ha giocato da titolare due partite: la prima di campionato contro il Torino, in cui è stato sostituito con gran sorpresa da Saelemaekers (poi ceduto), e la terza a Roma con la Lazio, dove è stato rimpiazzato da Filippo Terracciano. Quest'ultimo è sicuramente il principale indiziato per sostituire Theo anche contro l'Udinese un po' perché è inserito nel gruppo prima squadra da gennaio, un po' perchè i precedenti di questa stagione giocano in suo favore. In alternativa ci sarebbero i due giovani di Milan Futuro. Uno è Davide Bartesaghi che ha avuto chance di giocare quest'anno, non sfruttata però molto bene con l'espulsione immediata contro il Lecce. Chi invece non ha mai visto il campo con la prima squadra, ed è strano se si pensa alle parole di Ztalan Ibrahimovic a inizio stagione, è Alex JImenez. Lo spagnolo era stato indicato - chiaramente - come il vice Theo per quest'anno ma ancora non ha mai avuto una chance. Possibile che questa arrivi finalmente sabato?

