La Champions passa dalla rinascita delle ali rossonere: Gattuso lo sa e persiste, attendendo l'episodio decisivo

Mentre sorgono le prime indiscrezioni per il possibile rinforzo, già trattato a gennaio, per migliorare il pacchetto esterni in vista della prossima stagione (parliamo ovviamente di Saint-Maximin), bisogna ricordarsi che l'attuale stagione, e l'agognata qualificazione in Champions, passerà anche dalla vena delle ali rossonere. Inutile girarci intorno, i giocatori rossoneri più in difficoltà in questo momento sono Suso e Calhanoglu, il primo con l'attenuante della pubalgia, il secondo ancora alla ricerca della scintilla per elevare il tono della stagione.

LE CONFERME - Rino Gattuso prosegue imperterrito nella conferma dei due sopracitati, i quali, a prescindere dalle problematiche, restano tra i giocatori più qualitativi dell'intera rosa. E' chiaro, tuttavia, che il loro "periodo no" sta condizionando non solo la manovra milanista ma anche la pericolosità dell'attacco, attualmente quasi del tutto sostenuto dai duetti Paquetà-Piatek, protagonisti sia contro il Napoli che contro la Roma. Tutti vorremmo che il polacco continui a segnare con questa regolarità, ma sarebbe utopico pensare che per centrare la Champions basteranno i suoi gol.

RIALZARSI - Cosa fare quindi? Persistere su questa linea, attendendo la rinascita, soprattutto di Calhanoglu, o provare a cambiare, inserendo Castillejo o Borini, giocatori meno tecnici ma dotati di un passo superiore. La sensazione è che il tecnico calabrese aspetti un episodio che possa cambiare le carte in tavola: un gol, magari decisivo, del turco potrebbe riaccendere la luce e fargli riacquistare fiducia. Lo stesso Suso, che spesso in passato è calato in questa fase della stagione, dovrà cercare di offrire di più, non soltanto in termini di realizzazioni. Milan-Cagliari, gara sulla carta "agevole" ma nella realtà assolutamente complicata, potrebbe regalare un'altra importante occasione ai due per rialzare la testa prima della fase clou del campionato.