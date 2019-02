La Dinastia Maldini prosegue nel settore giovanile: Daniel, una speranza a cui aggrapparsi per l'obiettivo salvezza

La dinastia Maldini, iniziata ben 65 anni fa da nonno Cesare e proseguita poi con papà Paolo, continua con Daniel, il più piccolo dei figli dell'attuale direttore sviluppo strategico area sport del Milan. Classe 2001, una somiglianza evidente con il padre non solo esteticamente, ma anche a livello di movenze ed eleganza sul terreno di gioco. Le similitudini, però, terminano qua. Cesare, Paolo e anche lo stesso Christian (suo fratello maggiore) hanno sempre avuto il compito di evitare che l'attaccante avversario segni, mentre per il numero 10 della Primavera rossonera l'intento è l'opposto, quello di fare gol e servire assist ai compagni.

LE CARATTERISTICHE - Si esprime al meglio come trequartista dietro le punte, ma può giocare anche come ala, essendo dotato di un buon passo palla al piede. La tecnica di base e la capacità di segnare, però, sono di primissimo livello. La stagione scorsa con gli Under 17 ha realizzato ben 13 gol in 28 presenze tra stagione regolare e fasi finali del campionato - in cui ha segnato 4 reti in altrettante gare - e quest'anno, dopo un fisiologico periodo di ambientamento nella Primavera rossonera, si è conquistato un posto da titolare nella squadra allenata da Giunti. Il bottino di quest'annata parla di 5 gol e un assist, tutti realizzati e forniti a partire da dicembre. Il più piccolo dei Maldini tocca la palla e segna quasi indifferentemente sia di destro che di sinistro (i geni, d'altronde, non mentono). Per poter fare un ulteriore salto di qualità, Daniel necessita, però, di una crescita in termini di continuità, anche all'interno della stessa partita.

SPERANZA SALVEZZA - Esempio calzante è la partita vinta ieri dalla Primavera rossonera contro il Genoa, con un primo tempo non giocato bene da parte del 17enne, ma poi sbloccata proprio da un suo gol con un grande inserimento e un diagonale preciso. Tutto sotto gli occhi di Leonardo e di papà Paolo, che vive le partite dell'Under 19 del Milan da grande tifoso e con grande partecipazione. Emozionante, in questo senso, la sua esultanza alla rete del figlio, ma anche a quella di Brescianini, che ha chiuso definitivamente i conti. Con questa vittoria, il Diavolo sale a 17 punti e stacca l'Udinese, ferma all'ultimo posto, e mette nel mirino Palermo e Sassuolo per provare ad evitare anche i playout retrocessione. Con un Daniel Maldini sempre più decisivo, l'obiettivo è meno lontano.