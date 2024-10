La Gazzetta - Theo-Milan, è scontro sul rinnovo. Il francese chiede oltre 8 milioni, il club dice no

La scenata verso l'arbitro Pairetto al termine della partita del Franchi è costata a Theo Hernandez due giornate di squalifica. Per fortuna del francese e del Milan, non c'è stata la temuta mazzata (visto che il 19 rossonero tornerà regolarmente in campo il 29 ottobre in occasione del big match di San Siro con il Napoli capolista), ma un comportamento del genere potrebbe incidere e non poco sul futuro del giocatore.

In scadenza nel 2026, il Milan ha già da tempo avviato i discorso con l'entourage di Theo Hernandez per trovare una quadra per il rinnovo. Scrive però La Gazzetta dello Sport che le richieste iniziali degli agenti del giocatore vanno ben oltre i parametri del club di via Aldo Rossi, visto che si parla di uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus, quasi il doppio rispetto a quello attuale.

Dal canto suo il Milan potrebbe giovare dei vantaggi del decreto crescita, ma il rendimento più deludente che esaltante di Theo Hernandez in questo inizio di stagione avrebbe un attimo fatto tornare tutti a contatto con la realtà, soprattutto il club, che non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua politica, ovvero quella di allungare il contratto solo a quei giocatori che, oltre ad avere pretese in linea con le possibilità del club lo meriteranno sul campo con il loro rendimento.

Ecco perché da Theo tutti si aspettano uno scatto in avanti a livello di continuità oltre a uno sconto sull'ingaggio perché oltre otto milioni sono troppi. Qualora una cosa del genere non dovesse accadere, il francese valuterebbe la possibilità di lasciare Milano solo per una grande d'Europa, ed in quel caso il Milan aspetterà una proposta importante sul tavolo, anche se considerata la scadenza nel 2026, non potrà permettersi di chiedere la luna.

Ed è proprio a fronte di questo che, seppur a rilento, i dialoghi per il rinnovo di Theo vanno avanti, anche se, come riportato dalla rosea, tra le parti "non splende il sole come nei giorni più belli. Anzi, fa decisamente freddino".