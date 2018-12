La grande occasione del vecchio/nuovo regista: Mauri convince Rino e si prepara all'agognato ritorno da titolare

Giovedì, contro il Dudelange, Gattuso ha lanciato Simic e Halilovic dal primo minuto, riproponendo Bertolacci dall'inizio dopo due mesi e mezzo. A sfruttare l'occasione europea, tuttavia, è stato un altro giocatore, subentrato nella ripresa in un momento chiave della gara con il Milan clamorosamente sotto 2 a 1. Parliamo di José Mauri, capace di impattare bene con il match, contribuendo al cambio di ritmo che ha permesso al Diavolo di ribaltare una partita che stava assumendo connotati disastrosi.

NUOVO REGISTA - Dalle prove di formazione a Milanello, alla vigilia del lunch match contro il Parma, sembra che Gattuso sia stato convinto dalla mezz'ora dell'argentino contro i lussemburghesi, tanto da pensare di affidargli una maglia da titolare. Il classe '96 ha buone chance di partire dall'inizio, in un 4-3-3 dove agirebbe nel ruolo di vertice basso, di regista. Un ulteriore cambiamento tattico per il Milan, che ormai alterna moduli e sistemi di gioco in maniera assolutamente camaleontica. Kessie e Bakayoko, che nelle ultime uscite sono stati schierati come coppia centrale, dovrebbero quindi occupare le posizioni di interni. Sarà un importantissimo banco di prova per Mauri, tra l'altro contro la sua ex squadra: qualora il ragazzo dovesse ben figurare, il Milan "guadagnerebbe" una risorsa importante in un momento così delicato in termini di infortuni e assenze.

LA GRANDE OCCASIONE - "Bisogna confermarsi e fare bene. José Mauri ha fatto bene con il Dudelange quando è entrato. Bisogna continuare". Così si è espresso Gattuso in conferenza stampa sul ventiduenne di Realicó, acquistato dal Milan nel 2015 ma fin qui mai capace di imporsi in termini concreti. In questa stagione Mauri ha giocato soltanto una partita dal primo minuto, contro il Dudelange all'andata, così come l'anno scorso, quando ha giocato dall'inizio soltanto nella trasferta con lo Shkendija. Per ritrovare una presenza da titolare in Serie A bisogna tornare al 2017, quando José vestiva la maglia dell'Empoli. L'ultima al Milan in campionato invece risale al maggio 2016 a Bologna, quando fu utilizzato dal primo minuto da Cristian Brocchi. Che sia forse arrivato davvero il momento buono per questo giocatore, ormai da anni in orbita rossonera, tanto da sembrare quasi un "veterano" nonostante un'età ancora giovanissima.