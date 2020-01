La prima volta di Pioli in rimonta rilancia le ambizioni del Milan: ora l'obiettivo è trovare gli equilibri

Oltre alla vittoria, Milan-Udinese lascia dietro di sè altri due importanti risultati: per la prima volta in questa stagione il Milan vince tre partite consecutive, ma soprattutto riesce a portare a casa i tre punti con Stefano Pioli in panchina dopo essere andato sotto nel punteggio. La squadra allenata dal tecnico parmense ha avuto la meglio nei minuti di recupero su un'Udinese molto ben organizzata, che ha fatto sudare freddo i tifosi rossoneri in più occasioni nell'anticipo domenicale delle 12.30.

CRESCITA MENTALE - I segnali di crescita dal punto di vista caratteriale da parte del Milan sono evidenti: dopo un primo tempo giocato male dai rossoneri e concluso tra i fischi di un San Siro irritato per lo svantaggio, Romagnoli e compagni riescono a vincere con una doppia rimonta, da 0-1 a 2-1 e da 2-2 a 3-2. La sensazione, senza girarci troppo attorno, è che il Diavolo non sarebbe riuscito a portare a casa una partita simile qualche settimana fa. Oggi, invece, c'è stata una reazione forte, segno che la squadra stia crescendo piano piano in autostima e fiducia. Pioli non ha nascosto che parte del merito sia dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che ha alzato il livello e la competitività durante gli allenamenti.

ALLA RICERCA DEGLI EQUILIBRI - L'arrivo dello svedese, però, ha 'imposto' a Pioli un cambio modulo che deve essere ancora, comprensibilmente, ben digerito dalla squadra: il 4-4-2 con esterni d'attacco adattati a centrocampisti di fascia fa sì che la squadra sia molto sbilanciata offensivamente, portando a creare numerose occasioni da rete, ma al tempo stesso obbligando la difesa agli straordinari. L'unico giocatore con caratteristiche adatte per giocare in quella posizione è Jack Bonaventura, ma il suo stato di forma al momento lo rende poco efficace. In attesa di trovare gli equilibri giusti, però, Pioli si gode la 'settimana perfetta', che rilancia le ambizioni europee del suo Milan, ora a due punti dalla zona Europa League (in attesa che il Parma giochi questa sera contro la Juventus).